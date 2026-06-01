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01 de junho de 2026 às 19:00

Imagens mostram grande bola de fogo após explosão em fábrica de fogo de artifício em Malta

Uma explosão numa fábrica de fogo de artifício no norte de Malta fez, esta segunda-feira, dois feridos ligeiros. A explosão foi seguida de outras detonações menores e o impacto sentiu-se a vários quilómetros de distância.

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