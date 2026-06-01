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01 de junho de 2026 às 19:00

Homens e mulheres vestem-se de Marilyn Monroe nos EUA para celebrar os 100 anos da atriz

Milhares de fãs de Norma Jean, mais conhecida por Marilyn Monroe, reuniram-se em Palm Springs, no estado norte-americano da Califórnia, para celebrar o que seria o 100.º aniversário da atriz, vestindo os seus icónicos vestidos brancos e perucas loiras.

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