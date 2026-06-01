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01 de junho de 2026 às 18:00

Festival dedicado à sopa de beterraba transforma capital da Lituânia numa festa 'Barbie'

As ruas de Vilnius, na Lituânia, encheram-se de pessoas vestidas de rosa para o festival ‘Pink Soup Fest’. O evento, dedicado à tradicional sopa fria de beterraba transformou a capital lituana numa celebração visual marcada por tons vibrantes, música e muita participação popular.

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