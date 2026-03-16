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16 de março de 2026 às 10:34

Jessie Buckley dedica Óscar de Melhor Atriz “ao belo caos do coração de uma mãe”

A atriz Jessie Buckely conquistou o Óscar de Melhor Atriz pelo papel desempenhado em ‘Hamnet’, da realizadora Chloé Zhao.

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