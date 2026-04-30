Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
30 de abril de 2026 às 11:00

Israel interceta flotilha com ajuda humanitária a centenas de quilómetros de Gaza

Forças israelitas bloquearam, esta quinta-feira, ativistas que seguiam numa flotilha com ajuda humanitária destinada à Faixa de Gaza, no mar Mediterrâneo.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30