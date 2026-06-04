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04 de junho de 2026 às 18:47

Confrontos armados na Somália antecedem manifestação contra o Governo

Confrontos entre forças de segurança e apoiantes da oposição eclodiram na capital da Somália, Mogadíscio, na véspera de uma manifestação antigovernamental.

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