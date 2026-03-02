Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de março de 2026 às 23:17

Israel diz ter lançado mais de 250 mísseis sobre Teerão e promete desarmar Hezbollah

O porta-voz das forças armadas de Israel, Effie Defrin, afirmou, esta segunda-feira, que já foram lançadas mais de 250 munições contra alvos em Teerão, no âmbito da operação conjunta com os Estados Unidos. Em relação ao Hezbollah, Israel garante que vai avançar para o seu desarmamento e eliminar ameaças contra os cidadãos israelitas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.