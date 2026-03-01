Sábado – Pense por si

01 de março de 2026 às 12:08

Israel divulga novas imagens de um ataque alegadamente dirigido a quartel-general do regime iraniano

O exército israelita divulgou vídeos que, segundo as forças armadas, mostram um ataque aéreo contra o que descreve como o quartel-general do regime iraniano, no âmbito da ofensiva militar em curso contra alvos estratégicos no Irão.

