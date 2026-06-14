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14 de junho de 2026 às 19:35

Imagens mostram incêndio e confrontos em Genebra em manifestação contra o G7

Milhares de pessoas juntaram-se, este domingo, em Genebra, na Suíça, contra a cimeira do G7 que arranca esta segunda-feira em França. O protesto terminou com confrontos entre manifestantes e polícia, um carro incendiado e danos em infraestruturas.

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