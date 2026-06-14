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14 de junho de 2026 às 19:46

Ambientalistas, feministas e grupos pró-palestinianos protestam contra o G7 em Genebra

Em véspera da cimeira do G7 em França, milhares de pessoas marcharam pelas ruas de Genebra, este domingo, para contestar as políticas das principais potências económicas mundiais. A manifestação reuniu diversos movimentos e organizações, desde ambientalistas e feministas a defensores dos direitos dos palestinianos e da comunicação social independente.

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