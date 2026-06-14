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14 de junho de 2026 às 17:30

Polícia dá espetáculo com bola e conquista aplausos de adeptos do Mundial em Boston

Um agente da polícia surpreendeu os adeptos presentes na fan zone do Mundial em Boston, no estado norte-americano de Massachusetts, ao mostrar a sua habilidade com a bola, rodeado por centenas de fãs.

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