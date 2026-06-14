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14 de junho de 2026 às 16:30

Marcha LGBTQ+ leva milhares de pessoas ao centro de Bucareste em defesa da igualdade

Dezenas de milhares de pessoas participaram, este sábado, na marcha do Orgulho LGBTQ+ em Bucareste, na Roménia. A manifestação ficou marcada por apelos à legalização das uniões entre pessoas do mesmo sexo num dos poucos países da União Europeia que ainda não reconhece legalmente estes casais.

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