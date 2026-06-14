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14 de junho de 2026 às 15:30

Dezenas de milhares de pessoas protestam em Roma em manifestações rivais sobre imigração

Dezenas de milhares de pessoas participaram em manifestações rivais nas ruas de Roma, em Itália, sobre a política de imigração. Os protestos surgem depois de uma iniciativa apoiada por grupos de extrema-direita reunir assinaturas suficientes para levar ao Parlamento uma proposta que defende medidas mais duras contra migrantes.

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