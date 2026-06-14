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14 de junho de 2026 às 18:30

Israel ataca infraestrutura do Hezbollah em Beirute

As Forças de Defesa de Israel (IDF) realizaram este domingo ataques contra infraestrutura do Hezbollah em Beirute, capital no Líbano, em retaliação a três projéteis lançados pelo Hezbollah no norte de Israel.

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