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21 de maio de 2026 às 10:02

Isaltino promete levar cabra "para comer as ervas" que a Insfraestruturas de Portugal não limpa na Marginal

Isaltino Morais, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, partilhou nas redes sociais um vídeo com uma "cabrinha", presa por uma trela, que diz pretender levar para a Marginal, de modo a que o animal possa comer as ervas que a Infraestruturas de Portugal não limpa naquela via.

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