Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de junho de 2026 às 22:30

Irão prepara estreia no Mundial frente à Nova Zelândia em Tijuana

A seleção do Irão realizou um dos últimos treinos em Tijuana, no México, esta sexta-feira, antes da estreia no Mundial frente à Nova Zelândia. A equipa viaja este domingo para Los Angeles, onde disputará o primeiro encontro da fase de grupos na segunda-feira.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30