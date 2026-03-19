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19 de março de 2026 às 12:27

Irão intensifica ataques a instalações energéticas. O que está em causa e que impactos esperar?

O Irão intensificou, esta quinta-feira, os ataques a infraestrutura energética dos países vizinhos no Golfo Pérsico. O jornalista da AP Jon Gambrell explica o que está em causa e o impacto que estes ataques podem ter nos preços dos combustíveis nos próximos tempos.

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