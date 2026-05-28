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28 de maio de 2026 às 11:00

Estádio de Atlanta prepara-se para receber jogos do Mundial 2026

O estádio de Atlanta está a ser renovado e preparado para receber os jogos do Mundial. A cidade norte-americana será uma das anfitriãs da competição.

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