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26 de maio de 2026 às 19:53

"Inesquecível e icónico": Milhares de fãs aguardam ansiosamente a estreia de Bad Bunny em Portugal

Horas antes de Benito Ocasio subir a palco pela primeira vez em Portugal a festa começou às portas do Estádio da Luz. Fãs vieram de todo o País e alguns de várias partes do mundo para ver o fenómeno vencedor de vários prémios Grammy e Grammy Latino.

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