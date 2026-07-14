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14 de julho de 2026 às 15:19

Espetáculo de drones e fogo de artifício ilumina a Torre Eiffel na véspera do Dia da Bastilha

Milhares de pessoas assistiram em Paris, França, a um espetáculo de drones e fogo de artifício que iluminou a Torre Eiffel, na segunda-feira à noite, véspera das celebrações do Dia da Bastilha. Este evento é um dos momentos mais aguardados das festividades nacionais francesas.

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