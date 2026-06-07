Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de junho de 2026 às 16:35

Imagens mostram operação de reposição de areia nas praias da Costa de Caparica

Na praia do Tarquínio, na Costa de Caparica, decorrem obras de reposição de areia para melhorar as condições de segurança do areal.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30