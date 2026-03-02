Sábado – Pense por si

02 de março de 2026 às 12:04

Imagens mostram nuvem de fumo sobre refinaria de petróleo na Arábia Saudita atingida por drone

Uma refinaria de petróleo na Arábia Saudita encerrou temporariamente após ter sido atingida por um drone num aparente ataque.

