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08 de junho de 2026 às 20:00

Imagens mostram momento em que jato privado despenha-se durante aterragem de emergência na República Dominicana

Um jato privado, com destino ao Texas, EUA, despenhou-se numa tentativa de aterragem de emergência no aeroporto internacional de La Romana, na República Dominicana. Os dois tripulantes a bordo, o piloto e o copiloto, morreram.

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