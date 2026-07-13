Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de julho de 2026 às 13:08

Imagens mostram incêndio que já consumiu 800 hectares na floresta de Fontainebleau em França

Cerca de 400 bombeiros passaram a noite a combater o incêndio que já consumiu mais de 800 hectares da floresta de Fontainebleau, nos arredores da capital francesa. As chamas continuam ativas e estão a ser combatidas com meios terrestres e aéreos.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30