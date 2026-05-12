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12 de maio de 2026 às 22:45

Imagens mostram homem armado a disparar contra condutores nos EUA

Homem armado com uma espingarda abriu fogo contra vários carros numa estrada movimentada em Cambridge, no estado de Massachusetts, EUA. Dezenas de condutores abandonaram os carros para fugir e o ataque acabou por ferir gravemente duas pessoas.

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