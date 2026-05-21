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21 de maio de 2026 às 13:30

Imagens mostram grande bola de fogo após carro se incendiar em Nova Iorque

Um carro incendiou-se e explodiu, esta terça-feira, em Manhattan, no estado norte-americano de Nova Iorque, provocando uma enorme bola de fogo e uma coluna de fumo negro visível à distância. As imagens mostram pessoas a fugir em pânico após a explosão, enquanto os bombeiros tentavam controlar o incêndio numa das zonas mais movimentadas de Nova Iorque.

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