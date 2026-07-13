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13 de julho de 2026 às 10:46

Imagens mostram força das chamas no incêndio que deflagrou em bar de Banguecoque e matou 27 pessoas

Imagens captaram o caos vivido no interior e no exterior de um bar em Banguecoque, na Tailândia, durante o incêndio que matou pelo menos 27 pessoas, na madrugada de segunda-feira. As autoridades continuam a investigar a origem do fogo, que deixou ainda dezenas de feridos.

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