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24 de março de 2026 às 11:17

Imagens mostram estradas alagadas após chuvas intensas no Havai

Moradores da ilha de Oahu, no Havai, enfrentam uma tempestade que está a alagar estradas e a destruir o interior das casas. Mais de 230 pessoas foram retiradas das habitações.

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