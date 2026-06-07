Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de junho de 2026 às 14:20

Imagens mostram enorme tenda a ser arrastada devido a fortes ventos nos EUA

Uma grande tenda instalada num estádio da Universidade da Virgínia Ocidental, nos EUA, foi arrastada devido a ventos fortes que se fizeram sentir este sábado. Há registo de pelo menos cinco pessoas feridas.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30