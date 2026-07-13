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13 de julho de 2026 às 19:05

Imagens mostram enorme nuvem de fumo provocada por incêndio em Fontainebleau nos arredores de Paris

Um incêndio que deflagrou na madrugada desta segunda-feira na floresta de Fontainebleau, a cerca de 60 km a sul de Paris, está a propagar-se por toda a região.

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