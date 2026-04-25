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25 de abril de 2026 às 19:05

Imagens mostram combatentes separatistas a entrar em Kidal para assumir o controlo da cidade no norte de Mali

Um vídeo divulgado, este sábado, pelo movimento separatista de Azawad mostra combatentes a entrar na cidade de Kidal, no norte do Mali. Os rebeldes afirmam ter assumido o controlo de várias áreas, numa altura de crescente instabilidade no país africano.

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