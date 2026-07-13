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13 de julho de 2026 às 10:23

Imagens mostram cenário de destruição em bar na Tailândia após incêndio que matou pelo menos 27 pessoas

Pelo menos 27 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na sequência de um incêndio que destruiu um bar em Banguecoque, na Tailândia, na madrugada desta segunda-feira. As autoridades estão a investigar as causas do fogo, que terá começado junto ao palco do estabelecimento.

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