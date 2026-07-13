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13 de julho de 2026 às 12:35

Imagens aéreas mostram dimensão do incêndio na floresta francesa de Fontainebleau

Um vídeo captado a partir de um avião, durante um voo noturno, mostra a dimensão do incêndio que continua a consumir a floresta de Fontainebleau, em França. O fogo já destruiu mais de 800 hectares e continua a mobilizar centenas de bombeiros no terreno.

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