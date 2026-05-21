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21 de maio de 2026 às 22:00

Imagens mostram camião-cisterna a capotar após colisão com veículo pesado em autoestrada nos EUA

Um condutor de um camião pesado está a ser procurado após ter fugido depois de uma colisão com um camião-cisterna, que acabou por capotar. O incidente ocorreu numa autoestrada em Multnomah, no estado norte-americano do Oregon, na noite de segunda-feira.

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