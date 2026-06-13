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13 de junho de 2026 às 12:33

Imagens mostram ataque que matou líder do Tren de Aragua na Venezuela

Imagens divulgadas pelas autoridades norte-americanas mostram o ataque que, segundo os Estados Unidos e a Venezuela, matou Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conhecido como “Niño Guerrero”, líder do grupo criminoso Tren de Aragua. A operação atingiu um complexo localizado no estado venezuelano de Bolívar.

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