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26 de maio de 2026 às 11:00

Imagens mostram aparato no local onde ponte colapsou na Coreia do Sul. Há três mortos

Pelo menos três pessoas morreram após um viaduto colapsar em Seul, na Coreia do Sul. As autoridades estão no local a investigar as causas do acidente.

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