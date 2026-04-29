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29 de abril de 2026 às 16:07

Imagens mostram aparato no local onde duas pessoas foram esfaqueadas junto a sinagoga em Londres

Duas pessoas foram esfaqueadas em frente a uma sinagoga em Golders Green, um bairro judeu em Londres, Reino Unido, na manhã desta quarta-feira.

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