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27 de maio de 2026 às 11:08

Imagens impressionantes mostram EUA a atacar nova embarcação ligada a tráfico de droga no Pacífico

Um ataque militar dos EUA contra um alegado barco ligado ao tráfico de droga fez um morto, no Pacífico.

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