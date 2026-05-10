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10 de maio de 2026 às 09:35

Imagens do interior mostram chegada de navio afetado por surto de hantavírus às Canárias

Vídeo gravado dentro do navio mostra o ambiente a bordo durante a chegada às Ilhas Canárias, em Espanha, após um surto de hantavírus que levou à mobilização de equipas médicas e autoridades de saúde.

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