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22 de maio de 2026 às 09:01

Imagens de vigilância mostram casal que abandonou crianças francesas numa bomba de gasolina em Portugal

Marine e Marc atestaram o carro numa bomba de gasolina de Miranda do Douro.

As imagens foram captadas no mesmo dia em que o pai das em Alcácer do Sal acionou as autoridades francesas para o desaparecimento dos menores. A mãe e o foram ontem .

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