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14 de julho de 2026 às 11:15

Imagens de videovigilância mostram momentos que se seguiram após condutor ser morto a tiro por agente do ICE

Um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) matou a tiro um condutor no Maine, esta segunda-feira. Imagens obtidas pela AP mostram um carro branco a circular e a ser intercetado pelas autoridades e os agentes a abrirem a porta do carro e a retirarem um corpo. Esta foi a segunda morte de um condutor às mãos do ICE numa semana.

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