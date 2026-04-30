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30 de abril de 2026 às 11:30

Imagens de ‘bodycam’ mostram momento em que suspeito de esfaquear dois homens judeus em Londres é imobilizado

A polícia de Londres divulgou um vídeo que mostra o momento em que um suspeito é detido após esfaquear dois homens judeus em frente a uma sinagoga em Golders Green, um bairro judeu na capital britânica.

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