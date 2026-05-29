Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de maio de 2026 às 11:30

Imagens aéreas mostram resgate de várias pessoas presas no topo de montanha-russa no Texas

Operacionais do estado norte-americano do Texas resgataram várias pessoas presas num divertimento após uma avaria.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30