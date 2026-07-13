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13 de julho de 2026 às 13:21

'Fala Barato' com Eduardo Madeira: o que acha do novo emblema do Sporting?

Esta é a pergunta deste ‘Fala Barato’, a rubrica que Eduardo Madeira assina diariamente na Correio da Manhã Rádio.

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