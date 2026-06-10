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10 de junho de 2026 às 13:20

Imagens aéreas mostram chamas e caos nas ruas de Belfast durante protestos anti-imigração

Incêndios, confrontos e destruição marcaram os protestos anti-imigração em Belfast, na Irlanda do Norte, desencadeados após um esfaqueamento que deixou um homem gravemente ferido, na noite de segunda-feira. As manifestações surgiram depois de as autoridades acusarem um requerente de asilo sudanês pelo ataque.

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