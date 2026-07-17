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17 de julho de 2026 às 11:51

IL critica Fernado Alexandre: "Espero que tenha aprendido a lição, porque chumbou na primeira fase"

Durante o debate de urgência no Parlamento sobre os exames nacionais, Angélique da Teresa, deputada da Iniciativa Liberal, fez duras críticas à gestão dos exames nacionais e das candidaturas ao ensino superior, destacando falhas logísticas e tecnológicas recorrentes do Governo.

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