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08 de junho de 2026 às 21:30

Houthis reivindicam ataque com míssil a Israel e ameaçam navios no Mar Vermelho

O movimento Houthi do Iémen afirma ter lançado um ataque com míssil contra Israel e avisa que navios ligados ao Estado israelita voltarão a ser alvo das suas ações no Mar Vermelho.

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