Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de maio de 2026 às 11:24

Homem pulveriza substância não identificada em zona comercial em Tóquio. Há cerca de 20 feridos

Autoridades japonesas investigam as circunstâncias do caso, ocorrido numa das zonas mais movimentadas de Tóquio.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30