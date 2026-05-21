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21 de maio de 2026 às 12:24

Homem é detido após conduzir Cybertruck da Tesla dentro de lago nos EUA

Um homem foi detido no estado norte-americano do Texas depois de conduzir intencionalmente um Cybertruck da Tesla dentro do lago Grapevine, para testar o “Wade Mode” do veículo. Segundo a empresa, este modo “permite que o Cybertruck entre e atravesse cursos de água”. O carro acabou por ficar imobilizado e começou a afundar, obrigando equipas de resgate a retirar a viatura do lago.

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