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21 de maio de 2026 às 23:00

Hipopótamo bebé toma primeiro banho ao ar livre no Zoo de Berlim

Uma cria de hipopótamo-pigmeu com 11 dias deu os primeiros mergulhos ao ar livre no Zoo de Berlim, na Alemanha, esta quarta-feira. O pequeno animal já pesa cerca de 10 quilos, quase o dobro do peso que tinha quando nasceu.

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